Sorpresi in strada con 60 grammi di ketamina e più di 700 euro in contanti

Avevano con sé ben 60 grammi di ketamina (un anestetico che, a dosaggi medi, ha effetti psicoattivi, diffuso soprattutto nei rave party) e 15 grammi di hashish: un uomo e una donna sono stati controllati in strada e poi arrestati a Milano, sabato pomeriggio intorno alle quattro e mezza in via Negroli (zona Città Studi).

Si tratta di una donna ucraina di 47 anni e di un uomo albanese di 54 anni, entrambi regolari in Italia e senza precedenti. La coppia aveva con sé anche 760 euro in contanti.

Un altro arresto in piazza Gobetti

Non è l'unico arresto per spaccio eseguito dalla polizia di Milano nel corso della giornata di sabato. Qualche ora prima, in piazza Gobetti, non lontano, era stato arrestato un marocchino di 25 anni, irregolare in Italia e senza precedenti, sorpreso con 10 dosi di hashish (per circa 15 grammi) e 115 euro in contanti. Tutt'e tre sono andati in direttissima.