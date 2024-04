Cerca di scappare appena vede la polizia: aveva più di 30 grammi di droga

Un uomo è stato arrestato per spaccio di droga, sorpreso in strada in piena notte dalla polizia mentre cercava di scappare dopo avere visto la volante aggirarsi. È successo a Milano, in zona San Siro, intorno alle due e mezza di domenica notte.

L'uomo, un egiziano di 33 anni con alcuni precedenti e irregolare in Italia, stava camminando lungo via Albertinelli. Quando ha visto la volante del commissariato Bonola, che stava pattugliando la zona, ha cercato di scappare. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato. Perquisito, aveva 17 grammi e mezzo di hashish e 14 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato.