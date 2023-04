Beccati dalla polizia con oltre 2 etti e mezzo di coca: arrestati

Sono stati scoperti con 260 grammi di coca, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. E per loro sono scattate le manette, arrestati dagli agenti della squadra mobile di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in via Flavio Andò a Milano (zona Villapizzone) nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile.

Tutto è iniziato quando due agenti della sezione criminalità straniera e prostituzione hanno notato due persone che si aggiravano con aria sospetta nei pressi del quartiere. Dopo diversi giri a vuoto sono entrati all'interno di un palazzo e sono usciti dopo mezz'ora. I poliziotti, appostati, nei pressi dell'ingresso, li hanno fermati e perquisiti.

Durante gli accertamenti sono stati trovati in possesso delle chiavi di un appartamento del palazzo all'interno del quale è stato trovato lo stupefacente e tutto il materiale. Entrambi sono stati accompagnati in questura e arrestati. Durante ulteriori controlli è emerso che uno dei due era stato espulso dall'Italia nel 2019 (con il divieto di rientrarvi per i 10 anni successivi) e per questo è stato denunciato.