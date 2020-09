Gira con 12 grammi di cocaina, in casa ne ha un chilo. Arrestato con la compagna

Le "tracce" dell'attività di spaccio erano disseminate per tutta la casa. Nell'armadio, per esempio, tra i vestiti aveva nascosto un sacchetto con un chilo di cocaina. Nella cappa della cucina i bilancini di precisione. Sul tavolo, in bella vista, un'agenda con nomi e cifre e il materiale per confezionare le dosi.

E' stato scoperto per caso, grazie al "fiuto" dei poliziotti della squadra mobile di Milano, che lo hanno incrociato in strada, in via Costantino Baroni (al Gratosoglio), mercoledì 9 settembre, e hanno deciso di perquisirlo. Aveva con sé 12 grammi di coaina, più altri 22 grammi nella sua auto. Inevitabile è scattata la perquisizione anche a casa, in via Monte San Genesio (zona Dergano).

E in casa gli agenti hanno trovato il resto. Oltre alla droga e al materiale per confezionarla, anche 3.500 euro in contanti e 21 cartucce di pistola calibro 7,65. L'uomo, un albanese di 46 anni con precedenti, è stato arrestato per spaccio. In manette anche la sua compagna e convivente, una donna brasiliana di 27 anni incensurata.

Nel corso della settimana, tra squadra mobile e Upg, la questura di Milano ha arrestato 29 persone per spaccio di droga sequestrando più di venti chili di sostanze stupefacenti e quasi settemila euro in contanti.