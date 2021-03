Milano, il 20enne con la droga "67" nascosta nella poltrona di casa

In manette un ragazzo di 20 anni, arrestato dalla polizia. Così spacciava dalla sua abitazione

Tradito dall'eccessivo viavai fuori da casa sua. E dall'occhio attento dei poliziotti. Un ragazzo di 20 anni, un cittadino italiano disoccupato, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, che nei giorni scorsi - durante delle normali operazioni di controllo del territorio - avevano notato strani movimenti fuori dall'appartamento del giovane, che vive in una traversina di via console Marcello, in zona Villapizzone.

Verso le 18.30, nel corso di un servizio di osservazione, gli investigatori hanno visto un secondo ragazzo entrare nel palazzo che era finito sotto controllo ed entrare nell'abitazione del 20enne, al primo piano. Quando è uscito, gli agenti lo hanno seguito per un po' e poi lo hanno fermato: lo hanno identificato - si trattava di un 21enne, poi denunciato - e lo hanno trovato con 60 grammi di hashish appena acquistati dal pusher per 360 euro.

A quel punto, certi di andare a colpo sicuro, i poliziotti hanno bussato a casa del giovane spacciatore e hanno perquisito tutte le stanze. Nascosti all'interno della fodera di una poltrona, gli agenti hanno trovato 120 grammi di "fumo" su cui era impresso il marchio "67", che con ogni probabilità farà riferimento alla partita di droga. Dalla camera da letto del 20enne, poi finito in carcere, sono invece saltati fuori 3mila euro in contanti, segno che gli affari non andassero male.