Presi i pusher con la cocaina nel tubo

Non li ha salvati neanche il fantasioso nascondiglio che avevano trovato. Due uomini - un 20enne e un 26enne, entrambi marocchini - sono stati arrestati venerdì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo esseri stati sorpresi a vendere dosi di cocaina che avevano "sistemato" in un tubo lasciato in strada.

I due sono stati bloccati fuori da un bar di via Borsi, dove i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Porta Ticinese li hanno tenuti d'occhio per un po' dopo aver notato nei giorni scorsi uno strano viavai. Alle 19.30, la svolta. Il più grande dei due, senza sapere di essere controllato, è uscito dal bar, ha ricevuto l'ok del complice - con un semplice pollice alzato -, si è abbassato tra le auto e ha preso una dose che era proprio nel tubo, al cui interno c'era anche alcuni fili elettrici. Poco dopo la scena si è ripetuta praticamente identica ma a ruoli invertiti, con il 20enne a fare da palo e l'amico a occuparsi della consegna.

A quel punto gli agenti sono intervenuti e li hanno bloccati. Nel cilindro trovato tra le macchine parcheggiate i poliziotti hanno scoperto 48 dosi di "bianca" per un peso totale di 37 grammi. Il 26enne, finito in manette con il complice, è stato anche indagato per non aver rispettato un ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal questore di Milano nel novembre 2022.