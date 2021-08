Mentre fermano un'auto, il guidatore getta per terra 100 grammi di hashish. Arrestato

Hanno intercettato un'auto sospetta nella periferia di Milano e hanno deciso di controllarla. Risultato: uno spacciatore di droga, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.

E' successo nel pomeriggio di sabato 31 luglio in via Cusago (zona Baggio). Intorno alle tre e mezza gli agenti di polizia, a bordo di una volante, hanno deciso di fermare un'auto per un controllo. L'uomo alla guida ha gettato a terra un panetto che poi si è rivelato contenere cento grammi di hashish, mentre gli altri due occupanti della vettura sono scappati a gambe levate e non è stato possibile catturarli. Verranno denunciati in stato di irreperibilità per resistenza a pubblico ufficiale.

Il guidatore invece è stato subito bloccato. Ha 49 anni, è italiano e ha alcuni precedenti. Ora è agli arresti per detenzione di droga a fini di spaccio.