Il pusher che scendeva in strada per vendere le dosi ai clienti

Il via vai attorno a quel palazzo in via Forze Armate, a Milano, aveva insospettito gli investigatori, che mercoledì sera si sono appostati e hanno sorpreso uno spacciatore, arrestandolo. Si tratta di un uomo italiano di 53 anni, con diversi precedenti.

Intorno alle 9 di mercoledì sera gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno notato il 53enne uscire dal portone, avvicinarsi a qualcuno che lo stava aspettando e poi tornare rapidamente a casa. Lo stesso modus operandi circa un quarto d'ora dopo. E via così. Durante uno di questi scambi è stato bloccato dagli agenti: aveva addosso meno di mezzo grammo di cocaina.

Nell'appartamento di via Forze Armate, situato nel palazzo da cui entrava e usciva per raggiungere i clienti, conservava circa 1.300 euro in contanti e varie sostanze per 'tagliare' le dosi. Nella sua abitazione di residenza, in via Scanini, aveva invece la droga: 98 grammi di hashish, 36 di marijuana e 5 di cocaina. L'uomo è stato arrestato e portato a San Vittore in attesa della convalida.