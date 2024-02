Il pusher che girava per strada con la "cocaina rosa"

I poliziotti del commissariato Mecenate lo hanno visto aggirarsi in via Gaggia (a Milano, in zona Porto di Mare) e, domenica mattina verso le dieci meno un quarto, hanno deciso di fermarsi a controllarlo.

L'uomo, un 31enne italiano risultato con precedenti per droga, aveva con sé un grammo e mezzo della cosiddetta 'cocaina rosa', che, a dispetto del nome, non ha niente a che fare con la cocaina, ma è un mix di ketamina e acidi creato in laboratorio, ancora non molto diffuso in Italia e particolarmente costoso. Il 31enne aveva con sé anche un grammo e mezzo di cocaina. Inoltre aveva con sé circa 360 euro in banconote di vario taglio.

Gli agenti hanno deciso di proseguire la perquisizione al domicilio dell'uomo, trovando 30 grammi di hashish e il materiale per pesare e confezionare le dosi. L'uomo è stato arrestato e verrà processato per direttissima.