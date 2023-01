La banda di spacciatori con la maniglia in tasca (e la cantina come 'covo')

Una maniglia come "assicurazione", purtroppo per loro inutile. Quattro uomini - due 24enni, un 22enne e un 21enne, tutti cittadini marocchini con precedenti - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a vendere cocaina e hashish sotto un palazzo in via Giambellino, dove avevano nascosto la droga all'interno di una cantina "speciale".

A incastrare i quattro sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio che da qualche giorno tenevano d'occhio gli edifici tra i civici 132 e 138. Osservando i movimenti, i poliziotti sono riusciti a fermare alcuni clienti che hanno poi ammesso di aver appena acquistato le dosi. A quel punto è scattato il blitz. Gli investigatori hanno fermato tre dei pusher sotto il condominio e hanno scoperto che utilizzavano una cantina vuota come "covo" per preparare la droga. I tre erano certi che nessuno sarebbe riuscito a entrare in quello spazio perché "semplicemente" portavano via con loro la maniglia della porta, riuscendo così a trasformarla in una sorta di cassaforte inaccessibile.

A sorvegliare il tutto c'era uno dei due 24enni, considerato il "capo" del gruppo, che passava di continuo in auto così da controllare i tre cavallini. Addosso a lui sono stati trovati 1.075 euro in contanti, mentre tra la cantina e lo scompartimento in cui sono conservate le manichette dei pompieri sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina e più di 200 di hashish. I quattro, tutti con precedenti, sono quindi finiti in manette.