Il 17enne che spaccia in via Gola: trovato con 100 grammi di hashish

Lo hanno controllato in strada, in via Gola a Milano (zona Navigli), e lo hanno trovato con quasi 100 grammi di droga. Il protagonista è un minorenne italiano, classe 2006. È successo giovedì pomeriggio alle sette meno venti. Lo riferisce la questura di Milano.

Una volante della polizia stava transitando in via Gola e ha deciso di controllare il 17enne che aveva con sé un pacchetto di hashish del peso di 96 grammi. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare anche una perquisizione a domicilio. Nell'abitazione del giovanissimo sono state trovate banconote per 295 euro, di cui il 17enne non ha saputo giustificare una provenienza legale. Pertanto è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.