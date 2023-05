Il palazzo di Milano trasformato in centrale dello spaccio (con la droga della Torre Eiffel)

Rifugio scoperto. E manette. Quattro uomini - tutti cittadini egiziani di 45, 44, 38 e 32 anni - sono stati arrestati nei giorni scorsi a Milano dopo essere stati sorpresi a spacciare usando come base un palazzo abbandonato di via Grazioli.

A incastrarli sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che la scorsa settimana avevano bloccato il 45enne mentre cedeva una dose a un cliente e avevano poi sequestrato quasi un chilo di hashish grazie al fiuto di un cane poliziotto. Proseguendo nelle indagini, gli agenti hanno notato che la struttura continuava a essere una sorta di centrale dello spaccio, con i "venditori" che si spostavano tra via Imbonati, un bar di via Pellegrino Rossi e proprio via Grazioli.

Nel corso dei controlli sono così stati arrestati il 44enne, il 38enne e il 32enne, anche loro trovati in possesso di cocaina e di panetti di "fumo" griffati con il logo della Torre Eiffel, lo stesso simbolo - verosimilmente scelto per identificare una partita di droga - utilizzato dal 45enne. In tutto i poliziotti hanno tolto dal mercato 33 grammi di "coca" e quasi due chili di hashish. Gli agenti hanno anche sequestrato ai quattro 560 euro in contanti, tre cellulari e un tablet.