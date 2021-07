Vede la polizia e getta una bustina di hashish, in casa ne aveva mezzo chilo

Ha visto la volante della polizia e ha cercato di disfarsi di una bustina di cellophane. Un gesto che ha finito con l'attirare su di sé l'attenzione degli agenti, di pattuglia in via Inganni a Milano nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 luglio. I poliziotti si sono fermati e lo hanno raggiunto per controllarlo.

Nella bustina che aveva gettato c'erano circa dieci grammi di hashish mentre lui, addosso, non aveva niente. Al controllo della banca dati però l'uomo, un italiano di 26 anni, è risultato con numerosi precedenti proprio per droga. Per questo gli agenti hanno approfondito la questione perquisendo anche casa sua: e vi hanno trovato mezzo chilo di sostanze, tra hashish e marijuana, nonché l'occorrente per confezionare le singole dosi. L'uomo è stato arrestato.