Sale al quinto piano per comprare droga e scende, ma la polizia vede tutto e arresta il pusher

E' stato scoperto perché un suo acquirente aveva destato sospetti ai poliziotti che lo avevano notato in strada. Arrestato, nella tarda serata di mercoledì 14 giugno, uno spacciatore di droga in zona Ronchetto sul Naviglio.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra mobile hanno notato transitare una vettura condotta da un uomo. Qualcosa ha insospettito i poliziotti che, quindi, hanno deciso di seguirlo. L'uomo si è diretto in via Martinelli, ha parcheggiato ed è salito fino al quinto piano di un palazzo. Secondo quanto riferisce la questura, gli agenti sono riusciti a vedere tutta la scena perché si è svolta dal ballatoio, quindi visibile dall'esterno.

L'uomo è sceso pochi minuti dopo in strada: controllato, aveva appena acquistato un grammo di cocaina. A quel punto gli agenti sono saliti fino all'appartamento del pusher e hanno scoperto un uomo italiano di 46 anni che, in casa, conservava cinque grammi di cocaina e dell'hashish, oltre a dei contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. L'uomo è stato arrestato per spaccio.