Quasi 2 etti di cocaina in un sacchetto, arrestato per spaccio

Quando ha visto la volante del commissariato Scalo Romana, che transitava in via Montegani lunedì pomeriggio alle quattro in zona Stadera, ha cercato di liberarsi di un sacchetto di plastica gettandolo per terra. La mossa non è passata inosservata agli agenti, che si sono fermati e hanno deciso di perquisirlo e identificarlo.

L'uomo, un 34enne originario del Marocco, regolare in Italia e con precedenti, nel sacchetto aveva 190 grammi di cocaina, oltre a un involucro con un altro grammo abbondante. Il 34enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio ed è stato giudicato col rito direttissimo.