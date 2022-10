Gira in strada con mezzo etto di hashish e si fa notare dai poliziotti

Ha cercato di darsi alla fuga subito dopo avere visto la volante della polizia, impegnata in un normale controllo del territorio. Gli agenti, notando il comportamento sospetto, hanno deciso di controllarlo, trovandogli della droga in tasca.

E' successo a Milano in via Parmigianino (zona De Angeli) nel primo pomeriggio di venerdì 28 ottobre, dopo l'una. Il protagonista è un ragazzo georgiano di 21 anni. Quando i poliziotti lo hanno controllato, gli hanno trovato addosso quasi 52 grammi di hashish suddivisi in 19 involucri, oltre a 75 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il giovane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.