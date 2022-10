Getta la droga per terra mentre scappa a piedi

Un uomo è stato arrestato per spaccio di droga in via Pismonte, a Milano, in zona Corvetto. Era insieme a una donna, riuscita a scappare. Tutto è successo verso le otto e venti di venerdì sera. Una volante del commissariato Scalo Romana stava pattugliando la zona quando ha notato i due che si aggiravano in modo sospetto.

Effettivamente, quando gli agenti si sono avvicinati, i due hanno preso la via di fuga. L'uomo, correndo, si è liberato di una busta di cellophane poi recuperata dagli agenti, con dentro sette grammi e mezzo di cocaina. I poliziotti hanno bloccato lui e lo hanno perquisito. Aveva con sé banconote di piccolo taglio. La busta piena di droga gli è bastata per essere arrestato. Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni.