Il 26enne che aveva in tasca un "supermercato" della droga

Arresto per spaccio di droga sabato mattina in via Predil, dietro la stazione di Lambrate.

Nei guai un giovane italiano di 26 anni con alcuni precedenti. I poliziotti del commissariato Lambrate lo hanno sorpreso in strada, intorno alle dieci e venti di mattina, con un 'supermercato di droga'. Aveva infatti 8 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina, 13,3 grammi di ecstasy (suddivisi in 47 capsule), oltre 28 grammi di ketamina e 240 euro in contanti.

Il 26enne è stato arrestato.