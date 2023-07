Sorpreso in strada con 8 dosi di droga

Uno spacciatore è stato sorpreso in strada con otto dosi tra cocaina e hashish a Milano. È successo nella serata di sabato 22 luglio in zona San Siro, precisamente in via Preneste, intorno alle dieci meno dieci. Gli agenti della volante Bonola-bis, che stavano perlustrando la zona, hanno visto un giovane egiziano e, ritenendolo sospetto, hanno deciso di controllarlo.

Il giovane, che aveva 19 anni, era in possesso di otto dosi di droga: alcune di cocaina, altre di hashish. Inoltre aveva 200 euro in contanti, probabilmente frutto della vendita delle sostanze. Il 19enne è stato quindi arrestato. È irregolare in Italia e ha alcuni precedenti.