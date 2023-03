La donna che evade dai domiciliari per spacciare shaboo

Avrebbe dovuto restare a casa, poiché sottoposta agli arresti domiciliari, ma i poliziotti della squadra mobile l'hanno vista uscire da un appartamento di via Sammartini, a Milano, e allontanarsi a bordo di un monopattino. Una donna di 42 anni, cittadina filippina, è finita nei guai. Gli agenti l'hanno fermata per un controllo e le hanno trovato addosso 825 euro in contanti. Così hanno deciso di perquisire il suo appartamento, situato non lontano, in via Zuretti, dove hanno trovato vari involucri di shaboo per circa 45 grammi. Come noto, la dose media di shaboo è di pochi decimi di grammo.

Non è tutto. Dallo stesso appartamento di via Sammartini è stato poi visto uscire un suo connazionale, che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di scappare, ma è stato a sua volta fermato. Aveva con sé 6 grammi di shaboo e in casa, nascosti in un peluche, altri 10 grammi della stessa sostanza stupefacente. Entrambi sono stati arrestati per spaccio e la donna anche per evasione dai domiciliari.