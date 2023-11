Il giovane con il "supermercato della droga" in tasca

Arresto per spaccio di droga, sabato notte, da parte di agenti del commissariato Mecenate. I poliziotti stavano controllando via Toffetti, in zona Rogoredo, dove vi sono alcuni locali notturni, e hanno sorpreso un giovane mentre era fermo con un suo conoscente. Si trattava di un italiano di 25 anni originario del Libano.

Controllato dai poliziotti, aveva con sé 10 grammi di ketamina, 15 di cocaina, 8 di hashish e uno di cristalli, nonché 230 euro in contanti, quasi certamente frutto dell'attività di spaccio. Il suo conoscente è risultato invece estraneo ai fatti. Il giovane è stato tratto in arresto.

Nella stessa via, poco prima, i carabinieri avevano controllato un altro uomo, trovandolo in possesso di cocaina e mdma nascoste nelle mutande e arrestandolo sempre per spaccio di droga.