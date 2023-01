Auto imbottita di droga: arrestato un 33enne per spaccio

La sua auto era stata imbottita di droga. Letteralmente. All'interno del cruscotto c'erano oltre 250 grammi tra eroina e cocaina, mentre nel poggiatesta c'erano altri tre etti di eroin. Per lui, 33enne marocchino, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in viale Certosa a Milano nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio, come riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli.

I poliziotti del Commissariato Bonola sono arrivati al 33enne al termine di una indagine contro lo spaccio. L'auto imbottita di droga è stata trovata non lontano da una sala giochi mentre il blitz che ha portato in manette il 33enne è scattato alle 17.30. I poliziotti hanno cercato di fermarlo ma lui è scappato fino a via Tibullo dove però è stato bloccato dagli agenti al termine di una colluttazione.

Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 500 euro in contanti e di un mazzo di chiavi dell’auto, dove sono stati rinvenuti e sequestrati: un panetto di eroina del peso di 167 grammi e due involucri di cocaina per 91 grammi (entrambi all’interno del cruscotto); un panetto di eroina dal peso di 319 grammi all’interno del poggiatesta del passeggero e un panetto di eroina del peso di 332 grammi nel bagagliaio.

Per il 33enne sono scattate le manette ed è stato accompagnato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.