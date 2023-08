Il cane Lara inguaia il pusher (col jammer): dietro il display dell'auto 500 grammi di cocaina

Per cinque o sei giorni ha fatto quasi impazzire gli agenti. Mentre i poliziotti cercavano di stargli dietro, lui continuava a riuscire a seminarli, ma col trucco. Eppure, nonostante tutto, alla fine hanno vinto gli uomini in divisa. Perché lui - un 36enne marocchino, con precedenti e già arrestato tre volte negli ultimi anni - è finito in manette. La solita l'accusa, la stessa delle altre volte: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A incastrarlo, mercoledì pomeriggio, sono stati gli investigatori del commissariato Monforte Vittoria, guidati da Manfredi Fava, che già da una settimana gli davano la "caccia" dopo aver saputo che il pusher era attivo tra le zona di Calvairate, Molise e Corsica. I poliziotti avevano anche cercato di localizzarlo con un Gps, ma avevano verificato che il segnale era praticamente sempre "sballato" e così sono tornati alla "tradizione", ai pedinamenti e agli appostamenti.

La svolta nel pomeriggio di mercoledì, quando gli agenti gli hanno visto cedere otto grammi di cocaina a un cliente. Bloccato in via Cena, il 36enne è inizialmente risultato pulito ma i poliziotti si sono ricordati che in passato aveva usato la sua auto come nascondiglio. Un'intuizione e un ricordo giusti perché grazie al cane antidroga "Lara", gli investigatori sono riusciti a scoprire quasi 500 grammi di cocaina nascosti in un borsello che era sistemato nella plancia della vettura in cui c'è il display.

A casa sua, un appartamento a Opera gli agenti non hanno trovato nulla. È verosimile, stando a quanto ipotizzato, che a ripulire tutto sia stata la moglie, che mentre il pusher era insieme ai poliziotti continuava a telefonare per avere sue notizie. Potrebbe così aver intuito che il marito era nei guai e aver fatto sparire il resto della droga. Proprio dall'auto, una Peugeot 308, è invece saltato fuori anche un jammer, il disturbatore di frequenze che, almeno inizialmente, era riuscito a "disorientare" i poliziotti.