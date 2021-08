Spaccia droga all'ex zuccherificio, arrestato dai carabinieri

Si spostava dall'hinterland di Milano fino all'ex zuccherificio di Casei Gerola, nel Vogherese, per spacciare sostanze stupefacenti. I carabinieri del posto lo hanno sorpreso in flagranza mentre vendeva droga ad alcuni giovani residenti nella cittadina. Appostati in prossimità dell'area, nota per lo spaccio, lo hanno bloccato scoprendo in suo possesso 110 grammi di cocaina e 10 di hashish.

L'uomo, un magrebino di trentadue anni, è stato arrestato. I militari gli hanno anche sequestrato un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi. L'arresto è avvenuto nella mattinata di martedì 31 agosto. Nella stessa giornata, al Tribunale di Pavia, si svolgerà il processo per direttissima nei confronti del trentaduenne.