"Vendono droga nel parco": parte l'inseguimento dei pusher

"Ci sono due persone che spacciano nel parco". Con queste parole alcuni residenti hanno fermato una volante della polizia di passaggio nella zona. E così è partito un inseguimento che si è concluso con un arresto e una denuncia. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 15 marzo al Parco Vettabbia, zona Scalo Romana.

Non appena i due pusher hanno visto gli agenti, hanno provato a scappare. Inseguiti, mentre cercavano di allontanarsi hanno lasciato un portafogli e una sacca verde. Poco dopo, comunque, sono stati raggiunti.

All'interno della sacca sono stati rinvenuti 6 grammi di eroina e 11 di cocaina, già suddivisa in 18 dosi, oltre a un bilancino digitale. Dopo questo ritrovamento per uno dei due uomini, un 44enne marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è scattato l'arresto per spaccio. Denunciato, invece, sempre per lo stesso reato, il secondo uomo.