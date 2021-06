L'imprenditore che scambia i carabinieri per i ladri e spara (con un arsenale in casa)

/ Via Bardolino

I tre colpi nel silenzio della notte. Poi le scuse, con un po' di imbarazzo, e la denuncia. Un imprenditore agricolo di trenta anni, un cittadino italiano senza precedenti, è finito nei guai la notte di venerdì scorso dopo aver sparato - fortunatamente a salve - "contro" i carabinieri.

L'allarme è scattato verso le 3, quando i militari - che erano impegnati in normali servizi di controllo nella zona sud di Milano - hanno sentito distintamente tre esplosioni arrivare da una cascina all'angolo tra via Bardolino e via Barona.

Pochi attimi dopo, davanti ai carabinieri del Radiomobile si è presentato il 30enne che ha spiegato di averli scambiati per ladri e di aver sparato a salve per allontanare eventuali malintenzionati. L'imprenditore ha anche confessato di aver subito nel corso degli ultimi mesi numerosi furti di gasolio, mezzi agricoli e utensili e di aver reagito soltanto per intimidire potenziali malviventi.

I carabinieri gli hanno sequestrato la Colt Sting calibro 375 magnum usata per sparare e, in via cautelare, nove fucili da caccia, due carabine e altre due pistole, tutte armi che il 30enne deteneva legalmente. L'imprenditore è stato poi indagato a piede libero con le accuse di accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme.