Spara in centro con la pistola ricevuta al 18esimo

Per i suoi 18 anni gli amici gli hanno regalato una pistola. E lui, per festeggiare, ha sparato colpi in aria in centro città. L'accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Borgazzi a Monza. Fermati 24 ragazzini di Milano.

I residenti, spaventati e preoccupati, hanno avvisato chiamato il 112 e le volanti della questura hanno raggiunto il luogo segnalato, dove, all'interno di un parcheggio, hanno trovato un gruppo di ragazzi che sono stati bloccati e identificati. Erano in tutto 24, tra i 16 e i 19 anni e residenti nel Milanese.

Interrogati dai poliziotti gli adolescenti hanno indicato il neo 18enne che aveva la pistola. Nell'auto del ragazzo è stata trovata una semiautomatica a salve, replica di una Glock, con caricatore disinserito e cartucce a salve riposte all’interno di una scatola. Il ragazzino non ci ha messo molto ad ammettere di aver sparato in aria e di aver trascorso la serata in un locale di Monza per festeggiare il suo compleanno: gli amici gli avevano regalato una pistola scacciacani.

Domenica mattina il questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio ha attivato avviato le procedure per le misure di prevenzione nei confronti dei componenti del gruppo. Il 18enne, intanto, sarà segnalato per aver esploso spari in luogo pubblico, procurando allarme tra i residenti.