San Giorgio su Legnano: uomo spara alla fidanzata e si ammazza, lei è gravissima

I colpi di pistola contro di lei. Poi l'arma rivolta contro se stesso. Spari lunedì pomeriggio in un appartamento al civico 8 di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. L'allarme è scattato poco dopo le 13, quando - stando alle prime informazioni finora apprese - un uomo di 42 anni, colombiano, avrebbe aperto il fuoco contro la compagna, una connazionale di 36 anni.

L'agguato è avvenuto nell'abitazione al secondo piano in cui la coppia viveva insieme alla sorella di lei e al marito, che lavora come guardia giurata. Dopo una lite, il 42enne avrebbe preso l'arma del vigilante - che in quel momento pare non fosse in casa - e avrebbe ferito la vittima. La donna, colpita all'addome, si è rifugiata sul balcone ed è poi stata soccorsa da un vicino che l'ha portata al sicuro.

A quel punto, l'aggressore invece avrebbe bussato a due anziani che vivono sullo stesso piano - a cui pare la donna facesse da badante -, è entrato nel loro appartamento e si è ucciso con la stessa arma. La 36enne, soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano, in condizioni gravi.

Non è chiaro al momento quanti colpi abbia esploso il 42enne. Due bossoli sono stati trovati in strada proprio davanti alla palazzina teatro della tragedia.