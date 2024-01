Uomo spara tre colpi di pistola nel suo palazzo: "Volevano entrare in casa"

I colpi ad altezza uomo contro la vetrata. Poi la "fuga", in casa, e la lavatrice utilizzata come nascondiglio. Un uomo di 39 anni, un albanese con precedenti per rapina e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri con l'accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco e di munizionamento dopo aver sparato all'interno del suo condominio, un palazzo sulla Statale dei Giovi a Casarile.

A dare l'allarme, poco prima delle 7, sono stati gli stessi residenti, che hanno sentito distintamente tre colpi di pistola nell'androne. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato i bossoli all'ingresso del palazzo e sono subito risaliti al 39enne, che è stato perquisito.

Nella sua abitazione, nascosta all'interno della lavatrice, è stata trovata una pistola calibro 9x21 ancora fumante. Ma non solo. Perché nell'appartamento sono poi stati sequestrati due caricatori pieni e 130 proiettili, tutti per la stessa arma, risultata rubata a San Giuliano nel 2020, motivo per cui l'uomo risponde anche dell'accusa di ricettazione.

Il 39enne, ascoltato dai militari, ha spiegato di aver sparato perché c'erano alcuni sconosciuti che volevano entrare nel condominio e poi in casa sua. Sulla sua versione sono comunque ancora in corso accertamenti degli investigatori.