Litiga con il vicino di casa: studente 'spara' sul pianerottolo del condominio

Dopo la lite, l'ennesima, ha perso il controllo. È rientrato in casa sua, ha preso l'arma, è uscito e ha fatto "fuoco". Un ragazzo di 21 anni, un giovane cinese che è in Italia per frequentare l'università, è stato denunciato lunedì mattina a Milano con l'accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo aver sparato sul pianerottolo del condominio in cui vive, un edificio in via Bolzano.

L'allarme è scattato quando altri residenti hanno sentito distintamente alcuni colpi di pistola provenire dal quarto piano, dove si trova l'appartamento dello studente. I carabinieri del Radiomobile intervenuti sul posto hanno poi accertato che poco prima il giovane aveva discusso con il vicino della porta accanto - per "futili questioni condominiali" - e aveva esploso alcuni colpi con una pistola di softair.

In casa sua ne sono state scoperte due, di cui una senza tappo rosso, proprio quella utilizzata per le minacce. Nell'abitazione è stato trovato anche un coltello a serramanico, che è stato posto sotto sequestro insieme alle armi.