Uomo spara in strada e si barrica in casa: salvato dall'ex moglie

Prima ha sparato in strada con la sua Beretta semiautomatica, sfiorando una donna. Poi si è barricato in casa, dicendo di essere determinato a farla finita. A fermare la sua follia sono stati la sua ex moglie, arrivata appositamente da Milano, e gli agenti della polizia di Stato.

L'accaduto nella mattinata di oggi martedì 25 luglio, nel centro storico di Pavia. Il protagonista dei fatti, 61 anni, ha parcheggiato l'auto, è sceso e ha esploso un colpo per strada, tra via Bonetta e strada privata Ubicini, sfiorando una donna che passava di lì. Chi ha sentito lo sparo e si è accorto di quello che stava succedendo ha vissuto momenti di grande apprensione e paura.

Poco dopo, il 61enne è entrato nel suo stabile, ha parlato con la portinaia, dicendole più volte di volersi suicidare, e infine è salito nel suo appartamento al primo piano, dove si è barricato. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno circondato la zona e hanno provato a persuadere l'uomo a uscire di casa. Ma soltanto l'arrivo dell'ex moglie dell'uomo è riuscito a convincerlo: dopo aver parlato con la donna, è uscito di casa ed è stato disarmato dagli agenti, per poi essere ricoverato in psichiatria all'ospedale San Matteo di Pavia.