Sparatoria a San Siro, perché si parla del rapper Rondo da Sosa?

Si parla del rapper Rondo da Sosa come mandante della sparatoria di sabato 8 gennaio in piazza Monte Falterona, nel quartiere San Siro a Milano. Il cantante però, allo stato attuale, non è indagato. Anzi, per il momento, per l'episodio è stato arrestato solo il 51enne Carlo Testa, ex 'ras' di via Fleming, pluripregiudicato.

Un'indagine condotta dalla Squadra mobile di Milano, diretta da Marco Calì, che ha identificato e arrestato Testa. Sulle prime si era parlato di un probabile regolamento di conti per questioni di droga e invece tutto sarebbe nato per una lite legata al mondo della musica rap. La persona rimasta ferita nell'agguato è infatti il rapper 32enne Islam Abdel Karim, Kappa 24K, genitori egiziani e una vita a San Siro.

Se l'ipotesi fornita ufficialmente dalla polizia lascia intendere che a Testa non sia andato giù che il cantante lo avesse citato in un modo non proprio tenero in alcuni suoi versi, alcune intercettazioni telefoniche tirano in ballo proprio Rondo da Sosa, ovvero Mattia Barbieri. Il giovane è uno dei due rapper che venne ricevuto a Palazzo Marino dal sindaco Beppe Sala ad aprile 2021.

Nell'ordinanza del gip Chiara Valori vengono riportate alcune intercettazioni dello stesso Kappa 24K. È lui dunque a dare una lettura dell'agguato e mettere in mezzo Rondo da Sosa. Al suo interlocutore che dice "dovrebbero prendere anche il mandante", Kappa 24K risponde chiaramente "quel figlio di putt... di Rondo? Che è iniziato tutto per colpa sua (...) quella era un'esecuzione, una vera e propria esecuzione, m'hanno cercato di centrare più volte". Il motivo del contendere sarebbe l'ottenimento di contratti musicali più consistenti.

Stando alle indagini, quel pomeriggio vi sarebbe stata una chiamata o una videochiamata, con il rapper che urlava "venite qui, vi sparo in faccia", e, un paio d'ore dopo, Testa e due complici sono arrivati davvero in piazza Falterona a bordo di un'auto ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Poi la sparatoria, la fuga e i cambi d'alloggio: Testa avrebbe anche preannunciato alla compagna l'intenzione di costituirsi.

Rondo da Sosa, già noto alla polizia

Rondo da Sosa venne denunciato il 29 agosto 2020 per aver pubblicato un video su Instagram nel quale saltava sul cofano di una volante della polizia impegnata in un intervento a San Siro e fu anche protagonista di una rissa a Santa Margherita Ligure. Ad agosto scorso aveva ricevuto il Daspo dal questore di Milano, dopo i disordini davanti alla discoteca Old Fashion.