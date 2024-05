Rapina e sparatoria in un bar di Milano: arrestato un 49enne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rapina in un bar, la sparatoria e la fuga con 15mila euro di gratta e vinci. Poche ore dopo un altro colpo in un negozio di alimentari, terminato con un pugno di mosche. Infine le manette per il presunto responsabile.

Un uomo di 49 anni, cittadino albanese, è stato arrestato alla polizia con le accuse di tentato omicidio e rapina. Ci sarebbe lui, secondo i detective del VII dipartimento della squadra mobile di Milano, dietro i colpi messi a segno in via Costantino Baroni e in via Feraboli (quest’ultimo terminato senza rubare nulla) fatti avvenuti sabato 4 maggio e lo scorso lunedì.

Il colpo al bar e la sparatoria

Tutto è iniziato nella tarda notte di sabato quando un malvivente armato di pistola è entrato in un bar di via Costantino Baroni. L’uomo ha cercato di impossessarsi dell’incasso e di una mazzetta di gratta e vinci, ma qualcosa è andato storto.

Resisi conto di quello che stava succedendo i titolari del bar si sono rifugiati dentro al locale. Proprio in questo frangente il rapinatore ha impugnato la pistola e aperto il fuoco esplodendo diversi colpi verso la porta del locale. Proiettili che hanno oltrepassato la vetrata e colpito direttamente i gestori del locale, fortunatamente senza causare gravi ferite (hanno riportato prognosi di tre e sette gironi).

Il malvivente, comunque, si è impossessato dei gratta e vinci per un valore di 15mila euro per poi scappare facendo perdere le sue tracce. Lunedì 6 maggio, intorno alle 9 del mattino, sin è verificato un altro colpo fotocopia in un negozio alimentari di via Feraboli. In questo caso il rapinatore è scappato a mani vuote, senza rubare nulla.

Le indagini e l’arresto

Secondo i detective dietro entrambi i colpi ci sarebbe il 49enne. I poliziotti sono arrivati a lui al termine di una indagine lampo coordinata dalla procura di Milano e condotta dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio e della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. Il presunto responsabile è stato individuato passando al microscopio ogni fotogramma registrato dalle telecamere a circuito chiuso della zona, ma anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni.

Decisivo, infine, l’intervento degli agenti del gabinetto regionale di polizia scientifica per la lombardia che hanno rilevato sulla porta di ingresso del bar di via Baroni “la presenza di tracce papillari latenti poi attribuite all’arrestato”, hanno precisato dalla questura.

Le manette sono scattate nel pomeriggio di giovedì 9 maggio quando il 49enne è stato sorpreso in via Costantino Baroni ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli uomini di Alfonso Iadevaia. L’uomo, fanno sapere da via Fatebenefratelli, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con cartuccia camerata, completa di caricatore con all’interno otto cartucce “compatibili con quelle rinvenute nei pressi della porta di ingresso del bar rapinato, di ulteriori 13 cartucce e di un coltello a scatto con blocco lama della lunghezza di 22 cm, armi occultate all’interno di due marsupi”, hanno puntualizzato dalla polizia. Nella sua automobile, infine, sono stati trovati diversi vestiti praticamente identici a quelli utilizzati dal rapinatore.

Il 49enne deve rispondere di tentato omicidio, rapina aggravata e porto illegale di una pistola semiautomatica.