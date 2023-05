Gli sparano con la pistola fuori dal bar: ferito un 42enne

Uno sparo nella notte in un parcheggio di un bar. A rimanere ferito un 42enne. È successo in piazza Mazzini a Dairago, hinterland nord ovest di Milano, dove sono intervenuti 118 e carabinieri di Legnano.

L'uomo, residente in zona e incensurato, è stato trovato e soccorso mentre era a terra nel parcheggio. A causa di un proiettile, è rimasto ferito alle gambe riportando una frattura al femore. Un'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo: non si trova in pericolo di vita. Con lui, al momento della sparatoria anche la compagna, 41 anni, che è rimasta illesa.

Sul posto i militari hanno trovato un bossolo calibro 9 per 21. In corso le indagini della compagnia di Legnano e del nucleo investigativo di Milano per accertare la dinamica dei fatti e individuarne autori e movente.