Spari fuori dalla casa discografica di Shiva: ragazzo colpito da un proiettile dopo la rissa

Le botte, poi i colpi di pistola. Spari martedì sera nel cortile del palazzo al civico 154 di via Cusago, lo stesso che ospita la casa discografica "Milano ovest", label del rapper Shiva, 23enne artista milanese da oltre 5 milioni di ascolti al mese su Spotify.

La violenza, stando alle prime informazioni finora apprese, è esplosa poco dopo le 20, quando due gruppi di ragazzi - tra cui alcuni pare molto vicini al cantante - si sono affrontati tra loro. Dopo le botte a mani nude, un giovane avrebbe estratto un'arma e avrebbe aperto il fuoco, ferendo alla gamba un 24enne italiano.

Il proiettile fortunatamente lo ha centrato solo di striscio a un polpaccio e il ragazzo, che inizialmente aveva rifiutato il ricovero in ospedale, se l'è cavata con un paio di giorni di prognosi.

I poliziotti delle volanti e della squadra mobile sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e soprattutto per capire cosa abbia innescato la rissa finita a colpi di pistola. Gli specialisti della Scientifica avrebbero già sequestrato due bossoli nel cortile del condominio, che si trova in zona Baggio. L'unico identificato, dopo il fuggi fuggi generale, ad ora è proprio il 24enne ferito.

Sembra, secondo i primi riscontri, che la rissa sia nata da una vecchia lite "ripescata" in questi giorni e finita sui social. Così martedì i due gruppi si sarebbero fronteggiati e la discussione sarebbe finita a colpi di pistola.