Sparatoria alle porte di Milano, grave un uomo di 35 anni

Un uomo di 35 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco in via San Clemente a Cerro Maggiore (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di martedì 7 giugno. Il fatto è avvenuto non lontano dai boschi della provinciale 527, strada che collega Rescaldina a Uboldo (Varese), territorio noto per essere zona di spaccio e i carabinieri pare stiano indirizzando le indagini proprio in quella direzione.

A lanciare l'allarme è stato un passante che, intorno alle 10, ha notato l'uomo a terra agonizzante con una ferita da arma da fuoco al polpaccio. Il 35enne è stato soccorso dai soccorritori della Croce crossa di Legnano, allertati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale di emergenza urgenza, e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Varese.

L'arteria stradale è stata chiusa al traffico dai carabinieri e polizia locale. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi del caso.

Omicidi, aggressioni e sparatorie nei boschi dello spaccio

Non è il primo fatto di sangue nei boschi attorno a Rescaldina. Sabato 2 aprile un ragazzo di 24 anni, Bouda Ouadia, era stato ucciso nel bosco del Rugareto, tra Rescalda (frazione di Rescaldina) e Gerenzano. Secondo quanto trapelato quest'ultimo omicidio sarebbe legato all'universo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì 7 aprile, invece, un uomo di 41 anni era stato accoltellato mentre si trovava all'interno dello stesso bosco della droga. Non solo, c'è un altro omicidio che sembra essere legato allo stesso bosco della droga, quello del ragazzo trovato cadavere sulla statale per Malpensa esattamente un mese fa, il 7 maggio. In quest'ultimo caso il collegamento era stato avanzato dal procuratore capo di Busto Arsizio, Carlo Nocerino.