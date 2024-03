Sparatoria nel bosco della droga: un uomo in ospedale

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nel Parco delle Groane a Cesate (hinterland nord di Milano) nella mattinata di mercoledì 20 marzo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L’area in cui è avvenuto il fatto è nota per lo spaccio di stupefacenti.

Tutto è successo in via Dante Alighieri, nei pressi del confine con Solaro. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato sembra che la vittima, cittadino marocchino, sia stato ferito di striscio al collo.

Per i rilievi del caso sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Rho e della stazione di Cesate.