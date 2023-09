Sparatoria, il pm chiede di condannare Simba La Rue e Baby Gang

Chieste condanne per i trapper Simba La Rue e Baby Gang nel processo (con rito abbreviato) che li vede imputati per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via dei Tocqueville, zona corso Como, in cui rimasero feriti due senegalesi. La richiesta della procura (pm Francesca Crupi) è di 5 anni e 8 mesi per Simba La Rue e di 4 anni e 8 mesi per Baby Gang, rispettivamente di 21 e 22 anni. Il pm ha chiesto in totale otto condanne.

L'arresto per i due trapper risale al mese di ottobre del 2022. Il gruppo, a vario titolo, risponde di rissa, rapina, lesioni aggravate e porto abusivo della pistola usata quella notte, mai ritrovata. Nell'indagine sono finiti anche due minorenni, che vengono giudicati con procedimento separato. La rapina è l'accusa più 'pesante'. Il pm, in aula, ha sottolineato che gli imputati avrebbero rubato il borsello dei due feriti non perché avevano bisogno di soldi (i loro cachet artistici dimostrano il contrario) ma per pura 'sopraffazione'.

La pena più alta richiesta, di 6 anni, è per Faye Ndiaga, che sparò il colpo all'indirizzo dei due senegalesi. Chiesti anche 4 anni e 8 mesi per due imputati, Eliado Tuci e Pape Loum, nonché 4 anni e 4 mesi per altri due, Alassane Faye e Andrea Rusta. Infine il pm ha chiesto la condanna a 3 anni e 8 mesi per 'Malippa', il manager dei trapper, all'anagrafe Mounir Chakib, l'unico per il quale secondo il pm vanno riconosciute le attenuanti generiche. Nel contesto generale di quell'estate, infatti, c'era anche la faida con un gruppo rivale, quello di Baby Touché, il trapper che finì (secondo le indagini) sequestrato.

Nelle scorse settimane Baby Gang, in obbligo di dimora, ha ottenuto il permesso del magistrato di sorveglianza e dalla questura (aveva infatti l'ordine di non entrare a Milano) per esibirsi al concerto di Lazza all'Ippodromo.