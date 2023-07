L'amico non gli parla più al bar, lui lo segue e gli spara

Prima il silenzio rotto da una pistola che scarrella in una piazza semideserta e umida di pioggia. Poi la frase scandita parola per parola: "Pezzo di merda, vieni qua". Immediatamente dopo lo sparo. Uno solo. Un solo colpo di pistola esploso con una calibro 9x21.

Una gambizzazione in piena regola quella avvenuta nella notte tra sabato e domenica 21 maggio in piazza Mazzini a Dairago (hinterland nord-ovest di Milano). Un blitz che ha lasciato a terra Francesco S., ferito da un proiettile mentre stava camminando nel parcheggio insieme alla compagna 41enne. Lei ha cercato di colpire i tre aggressori a ombrellate, ma l'uomo con la pistola in mano l'ha subito gelata: "O te ne vai, o sparo anche a te". Poi è sparito nel nulla.

I tre presunti responsabili - tutti residenti nel legnanese e con cognomi calabresi - sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal Pm Nadia Calcaterra e firmata dal gip del tribunale di Busto Arsizio Tiziana Landoni. Due uomini di 22 e 23 anni sono finiti in manette, il terzo, un 40enne, è ancora latitante: non è stato rintracciato né nella sua abitazione di Arconate né a San Luca (Reggio Calabria). Sono tutti accusati di lesioni personali aggravate dall’uso di arma da fuoco e minacce.

La serata al bar e l'aggressione

Tutto era accaduto intorno a mezzanotte e mezza. Vittima e i tre presunti aggressori avevano trascorso alcune ore all'interno de "L'arena", bar di Dairago a pochi metri dal parcheggio di piazza Mazzini in cui è avvenuto l'agguato. Francesco S. e l'uomo che ha sparato - ancora latitante - si conoscevano e si frequentavano da diversi mesi.

I due, stando a quanto riferito dal 43enne alle forze dell'ordine, si erano incontrati la prima volta a fine 2021 durante una serata in un bar della piazza centrale di Arconate; serata al termine della quale Francesco S. si era offerto di portarlo a casa in macchina. Proprio in questo frangente il 40enne aveva palpeggiato la compagna del suo nuovo amico.

Palpeggiamenti che non avevano suscitato nessuna reazione. La donna, infatti, non aveva reagito "per evitare discussioni" (si legge negli atti d'indagine), salvo poi raccontare al compagno ciò che aveva dovuto subire qualche mese dopo. In seguito alla rivelazione i rapporti si erano interrotti: i due si erano più volte incontrati all'interno del bar di Dairago, ma visto quanto accaduto il 43enne aveva sempre ignorato il compaesano. Tutto ciò fino alla serata dell'agguato quando, stando a quanto denunciato, avevano litigato pesantemente.

Il colpo di pistola è arrivato poco dopo, più precisamente cinque minuti dopo che Francesco S. e la compagna avevano lasciato il locale. Tutto sotto gli occhi di tre telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato la scena e i volti degli aggressori.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Legnano, della stazione di Busto Garolfo e del nucleo investigativo di Milano hanno acquisito le immagini a circuito chiuso. Attraverso i filmati sono arrivati ai presunti responsabili che dopo l'aggressione si erano allontanati con un'auto intestata al padre di un complice.

Non solo, un'ulteriore conferma è arrivata dall'analisi delle celle telefoniche che ha cristallizzato la presenza dei telefoni dei tre all'interno dell'area in cui è avvenuta l'aggressione. Tutti elementi che hanno portato il pm Nadia Calcaterra a chiedere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e tre. Misura accordata dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni.

La vittima dell'aggressione, invece, non si è ancora rimessa. I medici dell'ospedale di Legnano, dove era stato trasportato in codice giallo gli avevano diagnosticato una ferita da arma da fuoco con frattura del femore destro. Sessanta giorni di prognosi.