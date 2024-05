Sparatoria ad Abbiategrasso, 22enne ferito a colpi di fucile: un arresto

Prima gli spari, poi le manette. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ferito in strada un ragazzo di 22 anni con un fucile caricato a pallini. È successo nel primo pomeriggio di domenica 26 maggio in via Giovani Cocini ad Abbiategrasso, non lontano dalla stazione ferroviaria della cittadina.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri, secondo quanto trapelato sembra che il 43enne abbia iniziato a inveire contro il 22enne e un altro giovane (pare dopo un diverbio tra la figlia e i due giovani). Appena l’uomo ha visto uno dei due ragazzi avrebbe esploso due colpi di fucile, una scarica di pallini ha raggiunto il 22enne al polpaccio. Un terzo colpo sarebbe stato esploso (a vuoto) lungo la strada, successivamente sono intervenuti alcuni passanti che lo hanno bloccato e disarmato.

Nel frattempo è scattata la macchina dei occorsi, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze (la prognosi è di dieci giorni). I sanitari hanno accompagnato al pronto soccorso anche il 43enne che ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni, è stato medicato all’ospedale di Magenta con 18 giorni di prognosi. Per lui - persona già nota alle forze dell’ordine - sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio aggravato dal porto e dalla detenzione illegale di arma da fuoco alterata.