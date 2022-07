Lite e sparatoria in Porta Venezia. Ragazza colpita da una bottiglia

Lite violenta in piazza Oberdan, a Milano, nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio. A farne le spese una ragazza di 30 anni, probabilmente una passante estranea ai fatti, che ha ricevuto una bottiglia di vetro all'altezza dell'addome.

La lite è incominciata all'altezza dell'incrocio tra la piazza e via Vittorio Veneto poco prima delle sette e mezza di pomeriggio. I contendenti erano un sudamericano e un nordafricano, entrambi descritti come alterati dall'alcol dai testimoni presenti. Ad un certo punto, il sudamericano avrebbe lanciato la bottiglia all'indirizzo dell'altro, colpendo però all'addome la ragazza. Il nordafricano, secondo le testimonianze, avrebbe risposto facendo esplodere un colpo di pistola a salve, senza ferire nessuno.

Immediate le telefonate alla sala operativa del 112. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Duomo. I militari hanno raccolto le testimonianze e ricostruito l'accaduto. Hanno anche trovato il bossolo a salve esploso. Ora sono in corso le ricerche dei due litiganti, subito datisi alla fuga. La ragazza è stata invece portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.