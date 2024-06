Sparatoria a Milano, 31enne colpito alla gamba: è grave

Venerdì di sangue a Milano, sparatoria in zona Lorenteggio. Un italiano di 31 anni è stato raggiunto da un proiettile alla gamba. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le 8 di oggi, 7 giugno.

Sul posto, in via Lorenteggio all'altezza del civico 183, è giunta un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, in condizioni critiche ma cosciente.

Secondo quanto riferito, giunti sul posto gli agenti di polizia non hanno trovato altre persone o prove di una rissa. Ci sarebbero state, però, delle segnalazioni. La vittima, classe '92, ha precedenti. Non sono ancora chiare le dinamiche della sparatoria.