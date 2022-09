Si barrica in casa e spara con la pistola (poi risultata a salve): paura a Rho

Si è asserragliato in casa e ha iniziato a sparare (con una pistola poi risultata scacciacani), ma dopo una mediazione durata ore è stato bloccato dai carabineiri e accompagnato in ospedale. Attimi di paura in Via Fratelli Rosselli a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella notte tra lunedì e martedì 20 settembre.

Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito distintamente dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Rho e la squadra specializzata dell'aliquota di intervento operativo e i negoziatori del comando provinciale di Milano.

Dopo una lunga trattativa l'azione dei negoziatori ha consentito di creare un contatto con l'uomo, un 54enne conosciuto alle forze dell'ordine che vive da solo. Tranquillizzato dai militari, dopo 8 ore di negoziazione, l'uomo ha finalmente aperto la porta. In casa è stata trovata una pistola scacciacani con diversi colpi a salve. Una volta in sicurezza, l'uomo è stato trasportato in ospedale.