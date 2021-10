Sparatoria a Pero, ferito un uomo di 38 anni: è grave

Sparatoria a Pero nella tarda serata di sabato 30 ottobre. E' successo dieci minuti prima delle undici di sera in via Sempione, nella zona nord del centro, poco prima dell'incrocio con via degli Orti. La vittima è un uomo straniero di 38 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze oltre ai carabinieri della compagnia di Rho.

L'uomo presentava una ferita da arma da fuoco alla gamba e un trauma cranico. I sanitari, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove si trova tuttora ricoverato. Nessuna notizia al momento circa la dinamica della sparatoria. Sul caso indagano i carabinieri.