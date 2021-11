Litigano al bar, lui torna con una pistola e gli spara: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri il presunto autore della sparatoria a Pero di sabato 30 ottobre. Si tratta di un italiano di 54 anni; deve rispondere dei reati di tentato omicidio e porto illecito arma comune da sparo.

I militari della compagnia di Rho, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale di Milano, sono arrivati a lui nel pomeriggio di domenica 31 ottobre attraverso "sommarie informazioni" fornite dalle persone presenti durante l'aggressione. Il 54enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato nella casa circondariale di San Vittore; la pistola utilizzata, invece, è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’interno del fiume Olona all'altezza di Cerchiate (frazione di Pero).

Il litigio e la sparatoria: cos'è successo

I contorni dell'accaduto non sono ancora chiari ma secondo quanto ricostruito dai militari sembra che tutto sia accaduto a causa di un alterco fuori da un bar sul Sempione. Il presunto responsabile, secondo i militari, avrebbe lasciato il locale dopo aver litigato con un 38enne; sarebbe quindi tornato a casa dove avrebbe preso la pistola semiautomatica (detenuta illegalmente) e sarebbe tornato al bar dove avrebbe aperto il fuoco esplodendo due colpi di pistola. Uno dei due proiettili si è conficcato nella coscia sinistra del 38enne che si trova tutt'ora ricoverato al San Carlo di Milano, non in pericolo di vita.