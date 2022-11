Sparatoria a Milano: agguato fuori dal suo locale, 25enne ferito

Lo avrebbero sorpreso davanti al suo negozio. Lo avrebbero atteso lì, avrebbero colpito e sarebbero fuggiti. Sparatoria domenica sera in piazza Bonomelli a Milano, in zona Brenta, dove un uomo di 25 anni è stato ferito in strada fuori dalla sua panetteria.

L'agguato è avvenuto pochi minuti prima delle 19. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 25enne - cittadino egiziano - aveva appena chiuso il suo locale quando sarebbe stato avvicinato da due uomini. Uno dei due avrebbe quindi sparato e sarebbe poi scappato insieme al complice.

Colpito di striscio a una gamba, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Su quello che ha tutti i contorni di un raid studiato indagano gli agenti. Non è escluso che si tratti di una sorta di vendetta per motivi personali, con la vittima che probabilmente conosceva il suo aggressore.