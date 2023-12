Vigilantes del supermercato minacciati con una pistola: 16enne nei guai

Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato dalla polizia con le accuse di minacce gravi aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi il 16enne avrebbe puntato una pistola, poi rivelatasi a salve, contro gli addetti alla sicurezza di un centro commerciale in zona Quarto Oggiaro.

Una volta acquisite le immagini delle telecamere a circuito chiuso gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro sono arrivati al 16enne. È scattata la perquisizione di casa sua dove è stata trovata la pistola (a salve priva del tappo rosso ma identica all’arma in dotazione alle forze di polizia). Non solo, sono stati trovati sette sacchetti di marijuana per un totale di 780 grammi. Il 16enne è stato accompagnato nel carcere Cesare Beccaria di Milano.

Non solo. Gli investigatori stanno indagando su un fatto analogo: nei giorni scorsi un uomo - per il momento rimasto senza identità - avrebbe sparato due proiettili a salve nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro. I bossoli, trovati sull'asfalto dai poliziotti, sono stati sequestrati. L'autore del fatto, invece, è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce.