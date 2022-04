L'uomo vittima dell'agguato di Rozzano è stato arrestato per altri reati

Continuano le indagini sui colpi d'arma da fuoco esplosi in via Roma a Rozzano nel pomeriggio del 7 aprile. I carabinieri della compagnia di Corsico, competenti per territorio, hanno identificato la vittima (sparita nel nulla dopo l'episodio) e accertato che si è trattato senz'altro di un agguato fallito. Resta ora da individuare i responsabili.

Nel mirino di persone tuttora ignote, un uomo straniero di circa trent'anni con alcuni precedenti alle spalle, che dimora tra Milano e il suo hinterland. I carabinieri sono arrivati a lui in seguito ad alcuni accertamenti, scoprendo che era destinatario di due provvedimenti restrittivi per precedenti reati contro il patrimonio. I militari lo hanno individuato e arrestato: è ora in carcere.

Quel pomeriggio, a Rozzano, i carabinieri erano intervenuti per uno o più colpi d'arma da fuoco in seguito ai quali una vettura si era schiantata contro un cancello. L'occupante della vettura era svanito nel nulla. Nelle vicinanze si trovava invece, ancora, un'altra auto con a bordo alcuni uomini, in procinto d'allontanarsi. I militari l'avevano seguita fino a Pieve Emanuele, dove l'uomo alla guida era riuscito a far perdere le tracce.