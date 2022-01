Sparatoria a Milano: ferito un 26enne

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria in piazza Monte Falterona, nel quartiere San Siro a Milano. L'episodio avvenuto intorno alle 20.30 di sabato ha subito messo in allerta la polizia, arrivata sul posto con diverse volanti e con la Squadra mobile.

Secondo una primissima ricostruzione della questura, il 26enne, un cittadino egiziano, è stato centrato alla gamba da un colpo. L'aggressore, che ha sparato più colpi, è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ipotesi portata avanti dagli investigatori è che l'agguato sia motivato da dissidi legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti nella zona.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in piazza Monte Falterona due ambulanze in codice giallo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.

"San Siro come il far west: sparatoria in piazza Monte Falterona"

"Il quartiere di case popolari di San Siro è tristemente noto per gravi episodi di illegalità e degrado, dallo spaccio di droga alle discariche abusive, dalle aggressioni, ricordo gli scontri tra gruppi di giovani magrebini e forze dell’ordine durante la produzione di un video trap abusivo in strada, al racket delle occupazioni abusive", scrive in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che definisce "San Siro come il far west".

"Un quartiere con un equilibrio fragile in passato, oggi meta di centinaia d’immigrati arrivati negli ultimi anni a Milano, molti dei quali occupano abusivamente alloggi, cantine e solai delle case popolari. Prima di Natale - prosegue - è stata annunciata la formazione di una cabina di regia per affrontare i delicati problemi di San Siro tra Comune e Prefettura, quando vedremo i primi risultati concreti per migliorare il territorio? Per San Siro e per molti altri quartieri della città con problemi di illegalità, centro compreso, le Giunte Sala hanno prodotto solo proclami", conclude.