L'ex Br Azzolini ai magistrati: "Non ero alla cascina quando morì Mara Cagol"

Lauro Azzolini, ex appartenente alle Brigate Rosse, ha reso dichiarazioni alla caserma dei carabinieri di Milano Moscova, convocato dai procuratori che indagano su di lui ritenendolo l'ultimo uomo, mai identificato, tra i brigatisti che si trovavano a Cascina Spiotta di Arzello (Alessandria) durante il sequestro dell'imprenditorie Vittorio Gancia quando, il 5 giugno 1975, le forze dell'ordine fecero irruzione.

L'uomo, che compirà 80 anni a settembre e si trova in semilibertà dopo una condanna a quattro ergastoli, accompagnato dal suo avvocato ha negato di avere partecipato al sequestro dell'imprenditore e anche di essere stato in cascina durante la sparatoria in cui sono morti il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Margherita Cagol, detta "Mara", e di aver saputo della morte di Cagol dai telegiornali.

Riguardo alle impronte di Azzolini, che sarebbero state ritrovate su un documento in cui venivano ricostruite le fasi della sparatoria tra brigatisti e forze dell'ordine, l'uomo ha affermato di avere letto quel documento, così come avevano fatto praticamente tutti i membri delle Br, "dato che riportava nel dettaglio come era avvenuta l'uccisione di una delle fondatrici delle Brigate Rosse, una persona peraltro molto cara a tutti noi". Dopo le dichiarazioni, Azzolini ha preferito non rispondere alle domande dei magistrati.

Nelle scorse settimane la procura di Torino ha notificato un avviso di garanzia ad Azzolini, ai tempi a capo della colonna milanese delle Br, dopo che il gip di Torino Anna Mascolo ha revocato la sentenza di non doversi procedere (datata 3 novembre 1987) nei suoi confronti.